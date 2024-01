Bloccati corrieri della droga con 2 chili di cocaina

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 30enne e una 28enne per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Nel corso delle indagini, i poliziotti hanno appreso che i conducenti di un veicolo a noleggio si sarebbero recati in Calabria per acquistare un ingente quantitativo di droga. Da qui è partito un servizio di osservazione che ha permesso di individuare il veicolo mentre dalla Calabria stava facendo rientro in Sicilia. Una volta fermata la vettura, gli agenti hanno identificato il conducente e il passeggero. Successivamente hanno effettuato una perquisizione dell’automobile dove, all’interno di due intercapedini poste sui lati del bagagliaio, sono stati trovati e sequestrati due panetti di cocaina dal peso complessivo di circa due chili.