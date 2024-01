VITTORIA (RAGUSA) – Un uomo di 46 anni è stato gravemente ferito alla schiena ieri sera a Vittoria, in via Generale Cascino, nei pressi di una palestra. Nel corso di una lite sarebbe stato colpito, forse con un oggetto da taglio, da un 30enne. Il 46enne è stato portato in ospedale in codice rosso: la prognosi è di 40 giorni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il trentenne, identificato grazie alle immagini delle videocamere, sarà denunciato.