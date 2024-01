CATANIA – Oltre un migliaio di presenze, tra catanesi e turisti, stamattina nel municipio etneo per visitare Palazzo degli elefanti con i suoi tesori d’arte e assistere al secondo appuntamento musicale domenicale in onore di Sant’ Agata. Nel salone dei ricevimenti Vincenzo Bellini il maestro Fabio Raciti, direttore artistico e musicale dei concerti in municipio, ha guidato l’orchestra d’archi catanese in un repertorio di musiche barocche e classiche per arrivare a intramontabili colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Di straordinaria bellezza è stata l’esecuzione del concerto eseguito dai solisti “Seis cuerdas dos” Gloria Pafumi e Agatino Scuderi, chitarristi di fama internazionale. Quindi l’esecuzione del coro “Soul Singers” diretto da Erika Lo Giudice che ha eseguito brani gospel a cappella. L’appuntamento è per domenica prossima dalle 9.30 alle 12.30: tra gli ospiti diretti da Fabio Raciti ci saranno gli allievi del liceo musicale e coreutico statale Turrisi Colonna di Catania.