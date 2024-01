LEONFORTE (ENNA) – È stato probabilmente un corto circuito a provocare l’incendio in una casa al secondo piano di via Campo Sportivo, a Leonforte, la sera dello scorso 4 gennaio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e ambulanza. Dall’appartamento fuoriuscivano fiamme e fumo e dentro vi era una donna priva di sensi.

Fortunatamente un poliziotto libero dal servizio si è adoperato per mettere in sicurezza la zona dove stava divampando l’incendio, in quel momento affollata da numerose persone, mentre, prima dell’arrivo dei soccorsi, due cittadini leonfortesi hanno tratto in salvo la donna. Nel frattempo l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto della donna al pronto soccorso per l’inalazione di fumi sprigionati dall’incendio divampato.