Bussano alla porta del pusher, ma sono i carabinieri

SAN GREGORIO (CATANIA) – Quasi 900 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un rotolo di carta argentata per confezionare la droga e 6.530 euro in contanti. Questo è ciò che i carabinieri di Catania piazza Dante hanno trovato all’interno di un’abitazione di San Gregorio. Prima di fare irruzione nell’appartamento, i militari avevano notato un continuo viavai di giovani che in poco tempo entravano e uscivano in modo sospetto dal portone del condominio.

Avendo intuito che si potesse trattare di un’attività di spaccio, i carabinieri hanno bussato alla porta dell’appartamento. Dopo essersi qualificati, l’urlo “butta tutto”, proveniente dall’interno dell’abitazione, non ha lasciato spazio a dubbi, quindi dopo aver forzato la porta sono entrati, trovandosi dinanzi un 19enne che correva dalla propria camera da letto verso un’altra stanza.

Il giovane in fuga aveva in mano una scatola rossa, al cui interno sono state successivamente trovate numerose banconote di vario taglio. I militari hanno rincorso e fermato il ragazzo che ha lanciato per aria le banconote contenute nella scatola sperando di creare scompiglio. La successiva perquisizione nella sua camera da letto ha consentito di trovare sul comodino quasi 900 grammi di marijuana, oltre a materiale vario solitamente utilizzato per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Il 19enne è stato arrestato.