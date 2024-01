LENTINI (SIRACUSA) – Agenti del commissariato di Lentini, durante un controllo del territorio, hanno fermato un’auto con a bordo un 43enne trovato in possesso di 18 dosi di cocaina e di 945 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Nell’auto sono state trovate anche delle card plastificate utilizzate per riprodurre documenti d’identità falsi. Nell’abitazione del 43enne e nella seconda casa di campagna sono state sequestrate numerose patenti di guida false e altri documenti falsificati come buste paghe e richieste di finanziamenti. Trovata anche una stampante per riprodurre i documenti falsi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 8 grammi di mannite utilizzata per il taglio degli stupefacenti. L’uomo è stato arrestato.