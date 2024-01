In Sicilia punte di 24°, ma è alle porte un’ondata di gelo

In settimana al Sud 20 gradi, 25 in Sicilia con temperature dimezzate in poche ore nel weekend; al Nord neve a bassa quota, ma da sabato nuovo crollo. Quella che si sta preparando è una fase molto dinamica, con l’afflusso di aria più mite e umida da ovest e piogge deboli al Centro-Sud. Una perturbazione intensa arriverà il 17 gennaio al Centro-Nord seguita da un affondo artico nel weekend. Nelle prossime ore soffierà ancora il mite respiro del Mediterraneo in Sicilia e su tutto il Centro-Sud. Il 18 gennaio giornata perturbata sulle regioni tirreniche: fase di caldo anomalo con 24° a Siracusa, 21° a Bari, Crotone e Messina. Da venerdì prevista l’ondata di gelo più intensa dell’inverno con un crollo di 10-15 gradi quasi ovunque entro domenica. A Siracusa dai 24° passeremo a 12-13° in 48 ore, a Bari da 21° fino a 9°.