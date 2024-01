Il Catania arriva a dieci

Decimo acquisto per il Catania nel calciomercato di gennaio. E’ Kevin Haveri, terzino sinistro prelevato in prestito dal Torino con opzione per il riscatto e contro-opzione.

Nato a Shkodër, in Albania, 22 anni, il nuovo arrivato in rossazzurro nella prima parte della stagione in corso ha totalizzato 7 presenze con la maglia dell’Ascoli, tra Serie B (6 spezzoni di gara per 46 minuti complessivi) e Coppa Italia (titolare nella sconfitta con il Verona).

Giunto in Italia nel 2019, anno del suo esordio con l’Albania Under 19, Haveri ha conquistato due promozioni dalla D alla C: la prima con il Mantova nel 2020 e, dopo la parentesi al Campodarsego, la seconda con il Rimini nel 2022. Con la società romagnola ha disputato successivamente 25 gare in terza serie. Haveri ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Lucarelli.

Il club rossazzurro resta attivo sul mercato in entrata (serve un portiere, il nome in pole resta quello del padovano Donnarumma, e si continua a trattare il centrocampista Tello), ma anche in uscita. Molti i giocatori da collocare – in prima fila Mazzotta, Rizzo, Marsura e Bocic (che la dirigenza vorrebbe dare in prestito) – ma le cessioni, complici il tempo che stringe e in alcuni casi ingaggi non indifferenti in ballo, non sono semplici.