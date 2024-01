Dubickas saluta il Catania

Un’altra partenza annunciata nelle file del Catania. Giunto a nove acquisti nella sessione di mercato di gennaio, il club etneo saluta Edgaras Dubickas. Sulla scorta di quanto fatto con il portiere Livieri, la società rossazzurra ha risolto il prestito dal Pisa, che gira la punta lituana alla Feralpisalò.

La non esaltante esperienza dell’attaccante a Catania si chiude con un bilancio di 17 presenze (14 in campionato, 3 in Coppa Italia) e un gol, realizzato negli ottavi di coppa contro il Crotone. Come anticipato una settimana fa, la cessione di Dubickas fa parte di un blocco di movimenti in uscita messi in cantiere per sfoltire un organico che al momento può contare su 30 elementi.

Alle cessioni di Sarao, Deli, Maffei (in prestito), Lorenzini, Livieri e Dubickas faranno seguito altri movimenti in uscita. Nella lista dei partenti in cerca di sistemazione Mazzotta, Marsura, De Luca e uno tra Rizzo e Ladinetti.