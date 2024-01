“Dammi i soldi della benzina”: preso dai poliziotti a cavallo

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta in viale Kennedy in seguito alla segnalazione di una rapina subita da un automobilista mentre stava effettuando rifornimento di benzina. Il malvivente, robusto di costituzione, si è avvicinato all’automobilista e, dopo avergli sottratto la somma destinata al rifornimento di carburante, si è allontanato a piedi in direzione della spiaggia libera facendo perdere le sue tracce. L’automobilista inizialmente ha inseguito il rapinatore, ma, minacciato, ha poi desistito. Dopo aver diramato via radio la descrizione del rapinatore in fuga, i poliziotti a cavallo in quel momento in servizio di vigilanza al boschetto della Plaia sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo. Il 34enne pregiudicato è stato posto agli arresti domiciliari.