CATANIA – Sono in fase di installazione in tutte le zone del lotto Centro a Catania, 1.500 nuovi cestini gettacarte per favorire condotte virtuose dei cittadini e dei tanti turisti che affollano la città. La fornitura dei cestini, la cui installazione verrà completata nell’arco di due mesi, rientra nella più ampia azione di strutturazione e programmazione degli interventi finalizzati a un miglior decoro e pulizia della città. L’assessore all’Ambiente ed ecologia, Salvo Tomarchio, e il direttore generale del consorzio Gema, Fabrizio Patania, hanno congiuntamente stabilito il loro posizionamento con un cronoprogramma che anzitutto copra l’intero percorso del fercolo di Sant’Agata e successivamente tutte le altre vie del lotto Centro.

Particolare attenzione nel numero maggiore di posizionamento dei gettacarte verrà data alle zone attraversate dai flussi turistici; il Comune ha inoltre stabilito che i cestini vengano svuotati anche tre volte al giorno. “Stiamo compiendo un altro passo in avanti per evitare di sporcare la città – ha detto l’assessore Tomarchio -. E’ indispensabile che i cittadini e i turisti utilizzano i cestini per la finalità per cui vengono installati, cioè raccogliere le cartacce dai passanti e non certo per accogliere sacchi interi di rifiuti”. Nei parchi comunali dove esistono le aree di sgambamento per i cani, i cestini che verranno posizionati saranno adatti a contenere anche le deiezioni degli animali d’affezione.