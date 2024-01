Crotone-Catania senza tifosi rossazzurri

Crotone-Catania si giocherà senza tifosi ospiti. Ancora una volta, dunque, una trasferta vietata per i sostenitori rossazzurri. La decisione stavolta non è dovuta a ragioni di ordine pubblico, ma all’indisponibilità del settore ospiti dello stadio Scida.

Il Crotone ha ufficializzato la decisione, nell’aria ormai da giorni, con una nota nella quale si spiega che “a seguito delle disposizioni delle autorità competenti non sarà possibile l’acquisto dei tagliandi per i residenti nella regione Sicilia e il settore ospiti rimarrà chiuso”.

Il match, in programma domenica pomeriggio alle 18.30, potrà essere seguito come sempre su Telecolor con Diretta Stadio: tre ore di diretta a partire dalle 18 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dallo stadio per il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp al numero 3427712855.