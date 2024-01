CATANIA – Gaetano, un bambino catanese di 5 anni, ha realizzato il suo sogno di diventare “capotreno per un giorno” grazie all’associazione di volontariato “Lo Sportello dei Sogni” Odv. Il bimbo, che ha perso la madre a causa di un tumore e con la quale condivideva la passione per i treni, oggi ha realizzato il suo desiderio. Accompagnato dal padre, è stato in cabina di guida per la tratta andata e ritorno Catania-Taormina e ha effettuato i controlli dei titoli di viaggio dei passeggeri come un vero e proprio capotreno. Un ringraziamento speciale va alla Direzione regionale Sicilia di Trenitalia che ha accolto immediatamente l’invito, coinvolgendo tutto il suo team pronto ad accogliere il piccolo sognatore.

L’associazione “Lo Sportello dei Sogni” è un’organizzazione di volontariato con sede a Salerno e attiva in tutta Italia, nata con l’intento di promuovere la realizzazione del proprio “desiderio del cuore” da parte di ogni malato affetto da patologie oncologiche ed ematologiche, in età compresa da 3 a 99 anni, a scopo terapeutico, perché i sogni sono uno strumento ludico ricreativo che generano energia positiva utile al benessere psicologico dei pazienti.