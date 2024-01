Contromano in autostrada: catturati dopo fuga folle

ALCAMO (TRAPANI) – Dopo diversi furti di grandi quantità di cavi elettrici nella stazione ferroviaria di Alcamo, la polizia ha intensificato i controlli e colto sul fatto due pregiudicati palermitani. Ma non è stato semplice bloccarli, perché si sono lanciati in una rocambolesca fuga, correndo in autostrada anche contromano. A bordo di un mezzo rubato, pieno di refurtiva, in più occasioni hanno pure tentato di speronare la volante.

Vicino allo svincolo di Segesta nel tentativo di far perdere le proprie tracce sono usciti dalla A29 percorrendo alcune strade interpoderali. Gli agenti sono riusciti ad accerchiarli costringendolo a finire la propria corsa in un vigneto. Si tratta di due ragazzi 21 e 22 anni specializzati in furti.

Episodio simile qualche giorno dopo quando sono stati arrestati cinque pregiudicati palermitani – un maggiorenne e quattro minorenni – che viaggiavano a bordo di un camion caricato con circa 3 tonnellate di cavi elettrici rubati (per un valore indicato di circa 14.000 euro).