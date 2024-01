CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato per furto di energia elettrica la 42enne titolare di un’agenzia di scommesse in via Giuseppe Poulet. Durante un controllo del locale gli agenti hanno notato che, nonostante l’illuminazione e gli apparati elettronici fossero tutti in funzione, il contatore della luce era disattivato. Insospettiti hanno richiesto l’intervento di tecnici dell’Enel, che hanno constatato l’allaccio abusivo alla rete pubblica.