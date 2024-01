Catania: sperona volante, poi calci agli agenti

CATANIA – I poliziotti di Catania nei pressi di piazza Bonadies hanno intimato l’alt a una macchina. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga. E’ partito così un inseguimento lungo le vie del quartiere che si è concluso in viale Mario Rapisardi, dove l’uomo con la propria auto ha speronato la volante posizionata in modo tale da bloccare la sua corsa.

Il fuggitivo a questo punto è sceso ed è scappato a piedi, sempre braccato dagli agenti, che quasi subito sono riusciti a bloccarlo. Ma non è finita, perché ha cercato di divincolarsi, dando vita a una colluttazione: c’è voluto l’aiuto di altri agenti per immobilizzarlo definitivamente. Nella macchina il 50enne pregiudicato catanese aveva undici involucri in cellophane trasparente con la marijuana. Anche durante la perquisizione è andato in escandescenza e ha colpito con diversi calci uno dei poliziotti. E’ stato arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza.