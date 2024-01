Catania: prendevano di mira minicar di studenti

CATANIA – Avevano preso di mira alcune microcar posteggiate nei pressi di una scuola in pieno centro i due giovani pregiudicati che sono stati sorpresi dai carabinieri di Catania prima di riuscire a concludere il “lavoro”. Su segnalazione di un passante, che ha scorto i due ad armeggiare furtivamente, i militari si sono precipitati e li hanno trovati in “azione”. Non appena si sono accorti dei carabinieri hanno tentato la fuga in direzioni diverse.

Uno dei due è stato subito bloccato e identificato per un 28enne, mentre l’altro, riconosciuto per un 23enne pregiudicato, è stato intercettato nella sua casa a Picanello. L’auto sulla quale i due sono stati sorpresi ad armeggiare si presentava aperta con vari gravi danni, tra cui lo sportello lato passeggero completamente divelto. Almeno 8 sono le microcar danneggiate dai due malfattori, mentre gli ignari proprietari seguivano le lezioni in classe. Il 28enne e il 23enne sono stati arrestati; avevano con sé un martello da carpentiere, un cacciavite a taglio e una punta da martelletto in ferro, sottoposti a sequestro.