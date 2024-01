CATANIA – Un 30enne è stato arrestato a Catania per numerosi episodi di spaccio di stupefacenti accertati dagli agenti del commissariato Librino. Nel 2020 il giovane aveva posto un cane a guardia della droga nascosta nella cuccia in cortile. In un altro caso, per eludere il controllo dei poliziotti, aveva lanciato la droga dal balcone di casa. Per questi episodi era stato condannato, con successivo cumulo di pena, per cui è scattata l’applicazione della detenzione domiciliare. L’arrestato, attualmente seguito dai servizi sanitari e sociali, tra l’altro annovera numerosi precedenti per guida senza patente, furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e violazioni della normativa sulle armi.