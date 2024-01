Catania, cambia il calendario

Cambia il calendario del Catania. Il rinvio della gara di Picerno, non disputata per neve, modifica il programma dei rossazzurri. La sfida contro i lucani, originariamente in programma sabato scorso, verrà recuperata martedì 6 febbraio alle 14.

Per evitare impegni troppo ravvicinati, la Lega Pro ha anticipato Foggia-Catania. Il match in trasferta contro i pugliesi non si giocherà più domenica 4 febbraio alle 18.30, ma venerdì 2 febbraio alle 20.45. Due spostamenti che eviteranno sovrapposizioni tra le gare dei rossazzurri, seppur in trasferta, e i festeggiamenti in onore di Sant’Agata.