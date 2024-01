Catania, arsenale nascosto in un caveau

CATANIA – I poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato un 57enne per detenzione abusiva di armi e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Il 57enne, nei cui confronti vigeva un provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Catania, è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale, costituito da ben 22 armi da fuoco tra pistole, carabine, fucili e revolver, oltre 3.000 munizioni e 3 kg circa di polvere da sparo. Le armi trovate, alcune delle quali di particolare pregio storico, erano riposte dentro un caveau blindato che l’uomo aveva costruito nella mansarda della sua abitazione. Per eludere i controlli di polizia, il 57enne aveva dichiarato una residenza diversa da quella effettiva in cui sono state trovate le armi.