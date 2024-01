Catania, aprono parcometro e rubano soldi

CATANIA – Trovare parcheggio a Catania, si sa, è spesso difficile. E anche quando si ha la fortuna di imbattersi in uno stallo libero, nelle cosiddette ‘strisce blu’, rintracciare nei paraggi un parcometro Sostare funzionante diventa un’impresa. Capita di trovarli ‘spenti’ o addirittura forzati perché oggetto di furto. L’ultimo parcometro preso di mira in via Cristoforo Colombo, davanti alla pescheria. Qualcuno l’ha spaccato e ha portato via la vaschetta con le monetine. Così, pagare la sosta in zona è impossibile.