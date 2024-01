Amts: 2.134 domande per 37 posti, le graduatorie

CATANIA – Appena 40 giorni dopo la scadenza dei termini per la partecipazione al bando di concorso è già pubblicata sul sito internet dell’Amts https://www.amts.ct.it/concorsi la graduatoria per assumere a tempo indeterminato 29 ausiliari del traffico dell’azienda di Catania e 8 autisti addetti al servizio di rimozione forzata. Le 2.134 domande presentate sono state tutte vagliate e immediatamente sono state stilate le graduatorie per soli titoli. In particolare i 29 ausiliari del traffico verranno adibiti al controllo della sosta delle strisce blu mentre gli 8 operatori saranno destinati alla guida dei carro attrezzi adibiti alla rimozione delle auto in sosta vietata.

“I nuovi assunti del concorso per i 29 ausiliari – dice il sindaco Enrico Trantino – daranno anche un prezioso aiuto per i nostri vigili urbani nel contrasto alla sosta selvaggia e nelle tante altre attività di cui abbiamo necessità operative per migliorare la mobilità in città. Potranno sanzionare tutte le violazioni, anche usando i nuovi strumenti di street control”. I 37 dovrebbero entrare in servizio prima della fine di marzo. In dettaglio sono state presentate 1.783 domande per i 29 posti di ausiliario, delle quali 764 ammesse e 1.019 escluse; per gli 8 posti di autisti dei mezzi per la rimozione forzata, invece, le domande sono state 351, delle quali 274 ammesse e 77 escluse.