CATANIA – Ieri sera gli agenti della squadra volante di Catania, durante un posto di controllo in piazza della Repubblica, hanno fermato un’auto con a bordo un uomo e una donna. Nel corso dell’identificazione gli agenti hanno appurato che l’uomo, un 37enne catanese pregiudicato, era destinatario del divieto di avvicinamento nei confronti della donna, con applicazione del braccialetto elettronico che l’uomo aveva alla caviglia. I poliziotti li hanno accompagnati in questura.

La donna ha raccontato ai poliziotti di aver ricominciato da circa due mesi a incontrare quotidianamente il marito e che avevano intenzione di comunicare, quanto prima, alle autorità competenti, la loro volontà di tornare insieme. Ha inoltre precisato di aver concorso a eludere il sistema di controllo lasciando il dispositivo elettronico in casa, in modo che non si attivasse il braccialetto elettronico del marito. Nell’auto sono stati trovati diversi arnesi idonei all’apertura di serrature e un coltello a serramanico. Il 37enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.