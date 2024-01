CATANIA – Domenica 28 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 il municipio di Catania rimarrà aperto ai cittadini che potranno visitare liberamente, anche con la conduzione dell’associazione guide turistiche di Catania, le opere d’arte che vi si trovano e conoscere ancora meglio la storia del palazzo degli elefanti, disegnato nel ‘700 da Vaccarini. Alle ore 11 ci sarà l’ultimo concerto delle domeniche di gennaio in municipio organizzati dal Comitato Agatino e dal Comune di Catania. Sul podio salirà il maestro Fabio Raciti direttore artistico e musicale dell’evento, che accompagnerà in qualità di violinista l’Orchestra da Camera Catanese insieme alla partecipazione di alcuni allievi del liceo musicale Turrisi Colonna di Catania. Per l’occasione verranno eseguiti musiche di Vivaldi, Mozart, Piovani, Gardel. Tra i solisti del Turrisi Colonna il talentuoso Simone Molino, ex allievo di violino, e i giovanissimi musicisti Karol Buscema e Giulia Marletta, violini, Angelo Di Carlo al violoncello, Ephiel Carbone al contrabbasso.