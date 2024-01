Cade dal motorino: preso scippatore maldestro

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 36enne per tentata rapina. Ieri pomeriggio alla guida di un motorino in viale Mario Rapisardi ha scippato la borsa a una donna mentre attraversava la strada. Alla reazione della donna, il 36enne ha perso l’equilibrio ed è andato a sbattere su un mezzo parcheggiato. Subito è intervenuto un ispettore di polizia libero dal servizio e lo scippatore ha mollato la borsa, tentando di riprendere il motorino riverso sull’asfalto per fuggire. L’ispettore, dopo avergli ancora una volta intimato l’alt, ha provato a trattenerlo, ma il 36enne lo ha graffiato sferrandogli anche calci e pugni, ed è poi riuscito a fuggire a bordo del motociclo. Avviate le indagini, il 36enne è stato identificato, anche grazie alla targa del mezzo, e condotto nella casa circondariale di piazza Lanza.