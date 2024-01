A San Cristoforo cavalli maltrattati e farmaci dopanti

CATANIA – La polizia di Catania, durante controlli sulla presenza di animali allevati abusivamente, si è focalizzata su tre stalle clandestine nel quartiere San Cristoforo. Gli agenti in una stalla abusiva hanno trovato 4 cavalli in pessime condizioni igieniche sanitarie e senza microchip. Gli animali sono stati sequestrati e affidati a una struttura nel Ragusano. Inoltre, sono stati trovati diversi farmaci dopanti probabilmente utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine. Sono scattate a carico di un 40enne pluripregiudicato una denuncia penale per maltrattamenti di animali e diverse contestazioni di illeciti amministrativi.