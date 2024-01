Botte alla madre: vuole soldi per le slot

ADRANO (CATANIA) – Gli agenti di Adrano hanno denunciato un 25enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della madre. I poliziotti, allertati da una segnalazione al numero di emergenza, hanno raggiunto con tempestività l’abitazione della donna trovandola in un forte stato emotivo di agitazione.

Agli operatori ha raccontato di aver subito maltrattamenti dal figlio per motivi economici in quanto dipendente dal gioco d’azzardo. Il 25enne, già noto per simili episodi di violenza, è stato denunciato. Al giovane è stato inoltre intimato di non avvicinarsi alla madre e di mantenere un comportamento consono, evitando ulteriori atti violenti.