Beccato il pusher con la finestra aperta

CATANIA – Un inusuale via vai di persone sospette in viale Grimaldi, nel quartiere di Librino, ha insospettito i poliziotti a Catania. Avendo intuito che quei movimenti fossero dovuti a un’attività di spaccio, gli agenti hanno subito bloccato un 35enne pregiudicato che stava di vedetta e che aveva dato l’allarme dell’arrivo della volante. Mentre alcune persone si dileguavano, i poliziotti sono riusciti a entrare nell’appartamento incriminato da una finestra lasciata aperta, dove hanno fermato un ventenne che aveva in mano un involucro di cellophane con 12 dosi di cocaina, 25 crack e 39 di marijuana. Il ragazzo è stato arrestato e la vedetta denunciata.