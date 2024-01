ADRANO (CATANIA) – Gli agenti della polizia di Adrano hanno denunciato un 46enne per ricettazione. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione, da parte di una persona anziana, che ignoti, dopo aver tagliato il catenaccio del cancello d’ingresso della sua proprietà agricola, avevano portato via una betoniera. Gli agenti, dopo una perlustrazione delle campagne adiacenti al luogo del furto, hanno individuato un terreno nel quale era presente la betoniera sottratta all’anziano. Intercettato anche l’uomo che ha la disponibilità del terreno su cui si trovava la betoniera, un 46enne con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.