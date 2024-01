ADRANO (CATANIA) – Gli agenti della volante del commissariato di Adrano, durante controlli del territorio hanno fermato un pregiudicato 50enne alla guida della propria auto. Notato un certo nervosismo del 50enne, i poliziotti hanno ispezionato la macchina trovando un bastone di legno di 95 cm posto tra il sedile e lo sportello, del quale non è stato in grado di giustificare il possesso. Sono inoltre emerse alcune irregolarità sulla macchina che è risultata sprovvista della copertura assicurativa e della revisione periodica. Al cinquantenne sono state comminate sanzioni amministrative per 1.000 euro, mentre il veicolo è stato sequestrato.