Le rubano la bici mentre fa yoga alla Villa Bellini

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno ritrovato una bici elettrica rubata e hanno denunciato un 43enne per ricettazione. Vittima del furto una 55enne catanese che qualche mattina fa, intorno alle 8.30, si è diretta verso la Villa Bellini per frequentare una lezione di yoga all’aperto. Purtroppo per lei però, quel momento di relax e meditazione si è trasformato in un incubo. La donna, infatti, dopo essere arrivata al parco in sella alla sua bicicletta elettrica, del valore di circa 3.500, e aver parcheggiato il mezzo poco distante dall’area dove si teneva la lezione, dopo pochi minuti si è trovata di fronte alla scena del che in un istante è salito sulla bici, fuggendo lungo i viali del giardino pubblico.

La 55enne si è subito recata nella caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari hanno avviato le indagini a 360 gradi. Una gazzella lungo gli archi della marina ha notato il mezzo parcheggiato presso una rivendita di generi alimentari. La 55enne, arrivata sul posto, ha riconosciuto la sua bici. Il commerciante, un 43enne catanese con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, non ha saputo fornire spiegazioni sulla presenza della bicicletta all’interno della sua attività commerciale, ed è stato denunciato.