CATANIA – Poliziotti in motocicletta impegnati a Catania in un posto di controllo in via VI Aprile hanno inseguito un giovane che a bordo di uno scooter non si era fermato all’alt. La fuga è andata avanti per le vie del centro in direzione Ognina e si è conclusa in via Scuto Costarelli dove il 29enne pregiudicato è stato bloccato e identificato. Quindi sono scattate la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e le multe per le numerose infrazioni al codice della strada.