Uccisa in casa a Milano l’ereditiera Fiorenza Rancilio

MILANO – Trovata morta in casa in centro a Milano, al nono piano di una palazzina in via Crocefisso 6, con una ferita alla testa Fiorenza Rancilio, 73enne ereditiera della nota famiglia italosvizzera di immobiliaristi. Fermato il figlio 35enne Guido Pozzolini Gobbi: era in una stanza vicina in stato catatonico, dopo aver assunto psicofarmaci. La donna era avvolta in una coperta, con alcuni asciugamani addosso, anche in volto. La Procura sta vagliando la posizione del 35enne, che al momento resta piantonato in ospedale. In casa sono stati trovati molti medicinali. L’uomo era in cura da anni per patologie psichiatriche e pare fosse stato ricoverato già diverse volte.