Sequestrati oltre duemila giochi pericolosissimi

PALERMO – I funzionari della dogana di Palermo e i finanzieri hanno sequestrato 2.016 giocattoli di provenienza cinese, potenzialmente pericolosi per la salute a causa dell’elevata presenza di ftalati, sostanza utilizzata per rendere i prodotti plastici maggiormente pieghevoli e morbidi. Alcuni prodotti sospetti, importati e quindi definiti a rischio, sono stati inviati al laboratorio per i dovuti controlli. Le analisi chimiche effettuate sui giocattoli hanno permesso di evidenziare la presenza di un quantitativo di ftalati eccedente il limite imposto dalla normativa comunitaria e, quindi, la potenziale pericolosità per la salute delle persone, specialmente bambini.

Queste sostanze, infatti sono noti interferenti endocrini di cui la comunità scientifica ha provato il legame con obesità, insulino-resistenza, asma e disturbo da deficit di attenzione ed iperattività. A causa della loro pericolosità, dunque, i giocattoli sono stati sequestrati e un cittadino italiano è stato segnalato alle autorità per aver immesso sul mercato giocattoli non conformi alle normative vigenti e per aver messo in circolazione prodotti con falso marchio CE.