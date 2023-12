Tutto pronto per il Galà dello sport

Cinque sport rappresentati (atletica, canottaggio, ciclismo, nuoto, pallavolo) ma anche tanto spazio ai dirigenti, ai giornalisti e al sociale. Tutto questo è il Galà dello Sport, diciottesima edizione, che si terrà al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande lunedì 11 dicembre con inizio alle ore 20.00. Basta scorrere l’elenco dei premiati per rendersi conto dell’importanza dell’evento e, appunto, dell’elevata “rappresentatività” in termini di discipline sportive, ma anche di ruoli ricoperti da chi lavora dietro la scrivania, con una giusta attenzione anche verso le iniziative di beneficenza.

I PREMIATI – L’ex campionessa di nuoto e giornalista Novella Calligaris, il direttore generale delle nazionali di volley Libenzio Conti, il giornalista e conduttore Marco Mazzocchi, il mito del ciclismo Francesco Moser, il giornalista e scrittore Maurizio Nicita, lo staffettista medaglia d’oro a Tokyo Lorenzo Patta, il presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo ed ex campione di canottaggio Davide Tizzano. A loro si sono aggiunti altri nomi importanti per tutto quello che fanno, per lo sport e non solo, nella loro attività professionale: il coordinatore provinciale di Telethon Maurizio Gibilaro, il professore di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie e Sportive all’Università di Catania Giuseppe Musumeci, il neurologo e pediatra, responsabile Irab (Istituto per la Ricerca e per l’Innovazione Biomedica) Enrico Parano. Un premio speciale andrà al videomaker Francisco Grimaldi, fondatore della Onlus InYourShoes, progetto di beneficenza che opera in Kenya. Un parterre stellare, insomma, che è frutto del lavoro instancabile del patron, e presidente Sicilpool, Pippo Leone, del Comitato organizzatore e dalla giuria presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria affidata a Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Enzo Falzone e Andrea Vidotti.

DAL VIVO E IN TV – Intanto al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande fervono i preparativi. Si lavora per allestire il palco della Sala Etna che sarà gremita in ogni ordine di posti (più di 350 spettatori). La conduzione sarà affidata alla professionalità e alla simpatia di Ruggero Sardo, affiancato dalla bravissima Martina Leone, responsabile social dell’evento, giunta al suo quattordicesimo Galà dello Sport vissuto sul palco. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata da ricordare. Il Galà potrà essere rivissuto anche in tv, attraverso la collaborazione con un’emittente storica e di grande prestigio come Telecolor (canale 11) che trasmetterà l’evento in registrata sabato 16 dicembre alle ore 20.45 e domenica 17 dicembre alle ore 23.00.

Il Galà dello Sport è organizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, assegnate di concerto col Coni) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Copitel, Ellevu Paris, Ias Service, Mallamo Medical Service, Sailpost Etnea Recapiti Siciliana Recapiti, Tecnocomp, GM Impianti, Newvecagel, Matec Group, Edis Group, B.M.S., MGA Impianti e Supermercati Tocal.

