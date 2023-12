Freddato a Favara, accertamenti sul telefono

AGRIGENTO – Verrà effettuata oggi, nell’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l’autopsia sul sessantanovenne Francesco Simone, titolare di una rivendita di autovetture a Favara, ucciso a colpi di pistola giovedì in contrada Poggio Muto. Il medico legale Alberto Alongi, che sta per essere incaricato dalla Procura di Agrigento, dovrà stabilire quanti colpi hanno centrato la vittima: se sono stati davvero 3 o 4, uno dei quali in piena faccia, come emerso nei minuti successivi al rinvenimento del cadavere. L’esame, che verrà preceduto da una tac, servirà anche per stabilire la distanza e la traiettoria dei colpi esplosi dal killer o dai killer.

I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Maria Barbara Cifalinò, continuano a indagare e a effettuare accertamenti e audizioni. E’ in fase di esame, fra le altre cose, anche il telefono cellulare della vittima. E questo per comprendere, e accertare, se nelle ore precedenti all’omicidio, avesse avuto dei contatti telefonici con qualcuno di sospetto.