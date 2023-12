Traffico di cocaina, quattro rinviati a giudizio

PALERMO – Quattro rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta Hybris – che ha sgominato un traffico di cocaina a cavallo fra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo – sono stati decisi dal gup di Palermo, Stefania Brambille, a conclusione dell’udienza preliminare. Gli imputati sono Francesco Cavaleri, Fabio Della Rossa, Antonietta Casaccio e Fabrizio Truisi di Licata. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per l’8 febbraio davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato.

In 5 avevano scelto il rito abbreviato: Michele Cavaleri, Lillo Serravalle, Ferdinando Roberto Serravalle, Angelo Sorriso e Concetta Marino. La requisitoria del pm è in programma il 2 febbraio. L’inchiesta avrebbe fatto emergere una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e un giro di armi. Il gup di Palermo, Stefania Brambille, si era dichiarato incompetente per territorio in relazione ad alcune decine di capi di imputazione relativi a episodi di spaccio che si sarebbero consumati a Gela e Agrigento. Di conseguenza i processi si celebreranno, oltre che al tribunale di Palermo, anche a Caltanissetta e ad Agrigento.