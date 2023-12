Spaccia al parco giochi, preso

AUGUSTA (SIRACUSA) – I carabinieri di Augusta hanno arrestato un 21enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno identificato il giovane all’interno del parco giochi della città megarese e, sottoposto a perquisizione personale, hanno trovato 9 dosi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire ulteriori 60 dosi dello stesso stupefacente, nascoste tra i mobili di casa e all’interno dell’imbottitura di un casco da motociclista, per un peso complessivo di circa 55 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.