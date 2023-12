Topi nella scuola catanese: ‘Passano durante le lezioni’

Cristina Pelleriti, madre di tre ragazzi che frequentano la scuola San Giovanni Bosco di Catania, segnala la presenza di topi nell’istituto: “Da un mese la preside richiede disinfestazione e derattizzazione al Comune, ma eseguono solo la disinfestazione e i topi camminano durante la lezione in classe. Mentre eravamo in riunione c’era un topo morto di lato, perché la pulizia in questa scuola non esiste”.

