PALERMO – Un 42enne è stato accoltellato al culmine di una lite in via Mandelssohn a Palermo, pare per un diverbio per questioni economiche che si sarebbe verificato nei pressi di un negozio. Il ferito è stato colpito con diversi fendenti e trasportato da alcuni conoscenti all’ospedale Cervello. Dopo le prime cure è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia, dove si sono accalcate decine di persone tra familiari e amici del ferito. Indaga la squadra mobile. Pare che il 42enne stesse discutendo con un commerciante, che avrebbe estratto un coltello o un cacciavite.