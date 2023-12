CATANIA – Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno arrestato un uomo di 40 anni in seguito a una denuncia per atti persecutori presentata dalla ex moglie. Il 40enne, nonostante fosse già stato ammonito dal questore e si trovasse attualmente agli arresti domiciliari, continuava a vessare la donna di 38 anni con reiterati messaggi contenenti minacce di morte, rivolti anche al figlio minorenne, convivente con la madre. In particolare, nei messaggi postati sul proprio profilo Facebook, scriveva “sono davanti casa vostra. Attenzione”, “Attenzione, Muori” e “Sono sotto casa a prendervi, farò una strage”. L’ex moglie, appreso da amici e parenti quanto pubblicato sui social dall’ex marito, si è recata immediatamente dalla polizia per sporgere denuncia. Sulla base della segnalazione della donna è stata disposta la sospensione degli arresti domiciliari e l’uomo è finito nel carcere di piazza Lanza.