Caro voli: a Natale è un salasso

Natale è alle porte. Con l’arrivo delle festività aumentano le partenze e torna d’attualità caro-voli. I prezzi dei biglietti hanno ricominciato a salire vertiginosamente soprattutto da e per le isole, con alcune tratte che già hanno superato i 500 euro a passeggero in classe economica. Nonostante l’intervento della Regione Siciliana che ha introdotto uno sconto fino al 50% sui biglietti solo per i residenti nell’isola, le tariffe restano elevatissime. A monitorare i costi è Assoutenti che ha stilato la top 20 delle tratte più care in classe economy.

L’indagine, condotta il 3 dicembre scorso attraverso la piattaforma specializzata Skyscanner con partenza 23 dicembre 2023 e ritorno 7 gennaio 2024, ha dato dei risultati poco incoraggianti: ci si trova a dover spendere fino a 521 euro, tra andata e ritorno, per un biglietto Bologna-Palermo, oppure 465 euro per un Bologna-Catania. A seguire le più care sono Torino-Catania (446 euro), Pisa-Catania (441), Verona-Palermo (439), Genova-Catania (404), Milano-Palermo (399), Pisa-Cagliari (395), Bologna-Cagliari (381) e Torino-Palermo (366), Venezia-Catania (374), Milano-Catania (372), Venezia-Palermo (360), Venezia-Cagliari (345), Verona-Catania (344), Pisa-Palermo (320), Torino-Cagliari (297), Roma-Cagliari (282), Roma-Palermo (242) e Roma-Catania (203).

Secondo l’indagine di Assoutenti, dunque, tornare a casa in Sicilia e Sardegna o andarci da turisti sarà un salasso nel prossimo periodo festivo. Prezzi che ovviamente non considerano i costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, balzelli che fanno salire ulteriormente il costo di un volo. “Spostarsi in Italia durante le festività – spiega il presidente Furio Truzzi – svuota le tasche dei cittadini. Un’emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione”.

Anche il Codacons interviene in tema di caro-voli spiegando che l’Antitrust “appare in netto ritardo e qualsiasi intervento contro gli algoritmi che portano a Natale le tariffe alle stelle sarà tardivo, considerati i livelli astronomici già raggiunti dai prezzi dei biglietti”. L’associazione pertanto chiede all’Antitrust di “emanare, così come fatto nei giorni scorsi per questioni assai meno rilevanti, misure cautelari d’urgenza nel settore del trasporto aereo volte a bloccare gli algoritmi che fanno impennare le tariffe dei voli per le isole nei periodi di Natale e Capodanno, e contrastare le speculazioni che puntualmente danneggiano gli utenti in questo periodo”.