Soffiata da via Plebiscito: arriva la polizia

CATANIA – Alla questura di Catania è arrivata una segnalazione sul terminale dell’app Youpol dalla zona di un chiosco bar di via Plebiscito per un molesto via vai di motorini e una folta presenza di persone che schiamazzava rumorosamente, disturbando il vicinato. Immediatamente sono intervenute le volanti che hanno dapprima riportato la calma, per poi procedere a un controllo sull’attività del chiosco, dove erano state installate anche alcune apparecchiature da gioco, che sono state “opportunamente” staccate all’arrivo della polizia. Gli agenti hanno accertato che i dispositivi erano scollegati dalla rete dei Monopoli; nonostante ciò, era chiaro che alcune persone li avevano utilizzati. Tutte le macchinette illegali sono state sequestrate e il titolare è stato indagato. I clienti sono stati identificati, tra di loro c’erano 5 pregiudicati.