CATANIA – Domani alle 17.30 il sindaco Enrico Trantino accenderà le luci artistiche di quattro chiese monumentali di Catania non ancora illuminate all’esterno: San Biagio, in piazza Stesicoro; Sant’Agata al Carcere, in piazza Santo Carcere; Sant’Arcangelo ai Minoriti, in via Etnea; San Placido, nell’omonima piazza. Il nuovo piano di illuminazione è stato varato utilizzando le risorse finanziarie della tassa di soggiorno.