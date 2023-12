Società supermarket evade Iva: sequestro da 3 milioni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – La guardia di finanza ha sequestrato a Barcellona Pozzo di Gotto a un imprenditore 3 milioni di euro. La società messinese che gestisce supermercati in numerosi centri della fascia tirrenica della provincia, in relazione al periodo d’imposta 2019, avrebbe omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto per un ammontare pari a circa 3 milioni di euro. La guardia di finanza segnala “come l’azienda ispezionata risultasse, peraltro, già nota alla cronaca giudiziaria e agli organi giudiziari e investigativi, per il suo pregresso coinvolgimento in significative attività di indagine, aventi a oggetto la gestione monopolistica, da parte di una nota cosca di ‘ndrangheta calabrese, proprio del remunerativo settore della grande distribuzione alimentare e delle attività economiche a esso collegate”.