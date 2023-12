A San Berillo pusher sulla bici rubata

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere San Berillo vecchio, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un ragazzo in sella alla sua bicicletta, rubatagli il pomeriggio prima. Il ragazzo, dopo aver scaraventato la bici a terra, si è dato alla fuga, correndo per le vie del quartiere, inseguito dagli agenti. Dopo poche centinaia di metri, il giovane è stato raggiunto e bloccato, ma, con l’intento di divincolarsi e scappare, ha reagito aggredendo i poliziotti. Dopo averlo identificarlo, gli agenti l’hanno perquisito, trovandolo in possesso di un certo quantitativo di marijuana. Nel marsupio, infatti, i poliziotti hanno trovato una busta in plastica con 9 grammi di marijuana e altri 32 involucri contenenti altri 23,5 grammi. Il 19enne è stato anche denunciato per ricettazione della bicicletta, che è stata riconsegnata al proprietario.