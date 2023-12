Shopping senza pagare nel negozio di via Etnea

CATANIA – Due giovani di nazionalità romena sono stati arrestati da carabinieri per tentato furto aggravato ai danni di un negozio della centralissima via Etnea. I due, un uomo ed una donna, 18 anni lei e 20 lui, avevano progettato uno shopping a costo zero. Sono entrati nell’attività commerciale ed hanno iniziato a dare un’occhiata, come due normali clienti, hanno scelto alcuni capi di abbigliamento e sono entrati entrambi, con fare guardingo, in uno dei camerini di prova.

Il loro atteggiamento è stato notato da un’addetta alle vendite che, avendo capito le intenzioni, non appena li ha visti uscire dal camerino senza capi, ha controllato, trovando sul pavimento 3 placche antitaccheggio. Il responsabile del negozio ha chiamato le forze dell’ordine notando anche che i due non si sono soffermati alle casse. Quando si sono diretti verso l’uscita è scattato l’allarme antitaccheggio ed entrambi sono stati fermati da un addetto alla sicurezza.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno identificato la coppia e l’hanno perquisita, trovando quattro capi di abbigliamento, tutti griffati, nascosti all’interno di uno zainetto: 3 T-shirt ed un pantalone jeans del valore complessivo di circa 300 euro. Articoli privati delle placche antitaccheggio risultati danneggiati perché i dispositivi di sicurezza erano stati strappati con forza, rendendo gli articoli invendibili. Uno dei capi di abbigliamento, però, aveva ancora attaccata una seconda placca antitaccheggio che ha fatto scattare l’allarme. La merce è stata restituita al proprietario mentre i due giovani sono stati arrestati.