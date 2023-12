Oltre un milione di fuochi d’artificio nascosto tra i detersivi

CARINI (PALERMO) – La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato 1.131.637 artifici pirotecnici custoditi all’interno del magazzino di una ditta operante nel settore della fornitura all’ingrosso di prodotti per casalinghi a Carini. I militari hanno immediatamente constatato il mancato rispetto di qualunque norma di sicurezza che consentisse di detenere le merci pericolose nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti pirotecnici.

Le fiamme gialle hanno pertanto scoperto una vera e propria santabarbara sottoponendo a sequestro circa due tonnellate di materiale esplodente (1.886 chili) che, tra l’altro, risultava stoccato vicino a materiale altamente infiammabile.

Nel corso degli accertamenti, il responsabile dell’attività non sarebbe stato in grado di esibire neanche le certificazioni obbligatorie di prevenzione incendi. Pertanto, i finanzieri, hanno denuncia il titolare dell’impresa ipotizzando, non solo il commercio abusivo di materiale esplodente ma anche il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.