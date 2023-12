Sequestrati 19 mila addobbi non conformi

ENNA – I finanzieri di Enna hanno sequestrato oltre 19.000 prodotti non sicuri, fra oggettistica e addobbi natalizi, risultati privi di etichette o non conformi al codice del consumo. In particolare è stato individuato e sottoposto a controllo un esercizio commerciale della grande distribuzione dove sono state scoperte centinaia di confezioni contenenti prodotti e addobbi per il natale, posti in vendita senza etichette in lingua italiana, non recanti informazioni chiare e precise circa la sicurezza delle materie e componenti nonché della filiera commerciale di provenienza. Mentre proseguono gli accertamenti volti a risalire alla filiera di distribuzione per individuare i produttori che hanno aggirato le regole di immissione in commercio, il titolare dell’attività controllata è stato segnalato e per lui sono scattate sanzioni fino ad un massimo di 25.823 euro.