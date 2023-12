Calci e pugni in strada tra recidivi della rissa

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – I carabinieri di Santa Croce Camerina hanno denunciato a piede libero tre tunisini di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, residenti in zona, coinvolti in una violenta rissa scoppiata nel primo pomeriggio di martedì 5 dicembre, tra le vie del centro camerinense. I giovani, già noti alle forze dell’Ordine per altri simili episodi verificatisi in altre località della provincia, si sarebbero scagliati violentemente l’uno contro l’altro per futili motivi e, nella colluttazione, uno di loro sarebbe stato colpito al volto con un oggetto metallico, probabilmente una componente della serratura di un infisso.

L’oggetto, scagliato contro il viso, gli avrebbe provocato importanti ferite, tali da costringere il giovane alle cure dei medici dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è stato assistito. Una pattuglia che si trovava sul posto è immediatamente intervenuta per sedare gli scontri e, riportata la calma, ha identificato i partecipanti alla rissa. Gli accertamenti hanno permesso di individuare i responsabili che, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nell’area, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria iblea per rissa aggravata.